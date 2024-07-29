Депутат МГД Наталия Метлина поддержала фестиваль "Верные друзья" в Конькове

Фото: Дарья Везломцева

Депутат Мосгордумы Наталия Метлина приняла участие в очередном городском фестивале "Верные друзья", который прошел по инициативе приютов для животных в Яблоневом саду в районе Коньково, сообщает Агентство "Москва".

"Считаю очень важным проведение таких фестивалей для собаководов, это помогает обмениваться опытом, лучше понимать, как безопасно и комфортно содержать домашних питомцев в городских условиях. Очень много полезных выступлений кинологов, специалистов по уходу за животными. Я считаю себя собаководом со стажем, но и я услышала сегодня много нового", – сказала Метлина.

По ее словам, город сейчас делает все возможное, чтобы владельцы домашних животных чувствовали себя комфортно и при этом животные не мешали остальным горожанам отдыхать на свежем воздухе.

"Москва – один из самых комфортных городов для содержания домашних животных. И приятно, что у нас в Конькове такие неравнодушные люди живут: сегодня трое питомцев из приюта нашли свой дом", – отметила Метлина.

На фестивале "Верные друзья" была организована фотовыставка домашних животных, в которой приняли участие более 90 человек со своими любимцами. На фотографиях были не только собаки и кошки, но и морские свинки, попугаи, хорек и другие любимцы.

Наталия Метлина также представила фото со своей любимой собакой на конкурс. Но больше всего голосов получило фото кота по кличке Мурзик, а также фото маленьких собачек – Нильса и Нюши. Также гости фестиваля прослушали лекцию диетолога, который рассказал, как нужно правильно выбирать корм для собаки, как нужно правильно кормить животных, чтобы избежать ожирения и других болезней.

Помимо этого, в фестивале традиционно приняли участие кинологи. Они рассказали, как правильно дрессировать собак, на что обратить внимание при воспитании щенка.

Ранее сообщалось, что в России могут начать присваивать домашним животным идентификационные номера. При этом их хозяева будут обязаны информировать об этом федеральную государственную информационную систему (ФГИС) в области ветеринарии. Механизм учета питомцев прорабатывается Минприроды в целях устранения правового пробела в вопросах обращения с животными и уменьшить популяцию тех из них, у кого нет хозяев.