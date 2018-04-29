Форма поиска по сайту

29 апреля 2018, 09:37

Общество

Пограничники усилят контроль в Азовском море из-за массовой гибели дельфинов

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Российские пограничники усилят контроль за рыбаками, ведущими промысел в Азовском море. Это связано с участившимися случаями гибели в сетях дельфинов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу погрануправление ФСБ по Крыму.

В ведомстве предупредили, что будут предпринимать все необходимые меры по пресечению незаконной охоты, требуя соблюдения российских и международных правил рыболовства. Особое внимание уделят ситуации в Азовском море, которое является внутренними водами РФ и Украины.

По данным пограничников, с начала 2018 года к берегам Крымского полуострова прибило уже более 70 экземпляров погибших дельфинов. Среди них встречаются азовки, белобочки и афалины.

Млекопитающие погибли от рыболовецких сетей и колюще-режущих предметов, что говорит о ведении браконьерского промысла в запрещенных районах лова либо районах, где проходят миграционные пути дельфинов.

