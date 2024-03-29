29 марта, 17:49Город
"Пернатая неделя" стартует в Московском зоопарке
Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"
В Московском зоопарке пройдет традиционная "Пернатая неделя", сообщается в телеграм-канале зоосада.
Уточняется, что с 1 по 7 апреля гости смогут посетить мероприятия, посвященные птицам. В зоопарке организуют экскурсии, викторины, а также квест с заданиями и вопросами разной степени сложности.
"Победителей викторины мы соберем на специальную лекцию, посвященную птицам Московского зоопарка", – говорится в сообщении.
Для тех, кто не сможет посетить мероприятие очно, приготовили онлайн-квест о пернатых животных. Участие в викторине бесплатное.
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