Пластические операции домашним питомцам стали популярны в КНР

Фото: Москва 24/Александра Липкина

В Китайской Народная Республике стало модно делать пластические операции домашним кошкам и собакам. Об этом сообщает South China Morning Post.

Самой популярной процедурой стала операция "уши Микки Мауса". После нее форма ушей кошек и собак становится более круглой, как у персонажа мультфильмов Disney. Кроме того, некоторые клиники в провинции Чунцин проводят акции, предлагая оплатить процедуру сразу нескольким питомцам.

Стоимость одной операции – около 300 юаней (примерно четыре тысячи рублей). Сначала хирург вводит анестезию животному, а потом удаляет часть тканей ушей. После этого врач придает ушам нужную форму, чтобы они торчали, этот процесс длится 20–60 дней и требует несколько посещений клиники.

В свою очередь, профессиональные ветеринары и защитники животных в КНР заявили, что против такой практики, так как подобные операции причиняют питомцам боль и стресс. Помимо этого, после изменения естественной формы ушей животные могут начать расчесывать их, причиняя себе неудобства, подчеркнули зоозащитники.

В Китае не запрещены пластические операции домашним животным, однако крупные клиники в больших городах не оказывают такие услуги, говорится в публикации.

Ранее сотрудники Кунцевской ветеринарной клиники провели операцию и спасли жизнь 17-летней таксе. У нее обнаружили сильное воспаление матки и признаки кистозно-фиброзных изменений репродуктивных органов.

По словам специалистов, операция прошла успешно: у таксы удалили воспаленные органы. После курса послеоперационных процедур она полностью восстановилась.

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