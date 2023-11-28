Кинолог сообщил, как защитить лапы собак от реагентов зимой

Фото: ТАСС/Василий Федосенко

Реагенты на улицах являются самой большой проблемой для собак, так как животные могут повредить себе лапы. Об этом сообщил президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский, передает News.ru.

По словам эксперта, после прогулки важно промыть лапы теплой водой, так как специальный крем может быть неэффективным. А если появились раны, то их необходимо обработать.

"Если у вас маленькие и средние собаки, лучше всего их перенести на руках через тротуар", – отметил Уражевский.

Кинолог также посоветовал тщательнее выбирать маршруты для прогулок. По его мнению, лучше всего для этого подходит парк.

Ранее президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев назвал преимущества магазинного корма в рационе собаки. Он отметил, что, если у собаки есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит.

Эксперты рассказали, куда сообщать о жестоком обращении с животным