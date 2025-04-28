Ottawa Citizen: в Канаде выпустили инструкцию для военных о поведении с гусями

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Минобороны Канады выпустило инструкцию по "гусиной дипломатии" для сотрудников ведомства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Ottawa Citizen.

По данным издания, гуси заняли штаб-квартиру министерства и агрессивно защищают территорию.

В инструкции сотрудникам рекомендовали не трогать и не кормить птиц, а при встрече медленно отступать и смотреть им прямо в глаза. В случае если гусь наступает или шипит, инструкция советует поднять руки, чтобы казаться больше.

Ранее несколько сотен капибар захватили город Нордельта в Аргентине. Проблема появилась после эпидемии коронавируса, когда жители не выходили на улицы. Сейчас дикие животные разоряют огороды и выбегают на дороги, провоцируя ДТП. Некоторые жители опасаются капибар из-за того, что те могут напасть на детей и домашних питомцев.