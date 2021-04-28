Крупнейшая выставка собак пройдет в Москве в начале мая

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

1 и 2 мая в столичном выставочном комплексе "Крокус Экспо" пройдет крупнейшая в России выставка собак "Евразия 2021". Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации, которая является организатором мероприятия.

Это уже 28-я выставка, проводимая РКФ. Организация представляет интересы более пяти миллионов владельцев собак по всей стране. Участниками выставки станут заводчики, международные эксперты, кинологи, специалисты по дрессировке, а также просто любители.

В этом году посетители мероприятия смогут увидеть более 250 пород собак. Будут и российские породы – русская псовая борзая, русский той, южнорусская степная борзая, русский черный терьер, восточноевропейская овчарка, якутская лайка.

20 зарубежных судей выберут самую красивую собаку. Также в рамках выставки пройдет чемпионат России по танцам с собаками, где выступят лучшие пары России. По предварительным оценкам, "Евразию 2021" посетят 40 тысяч человек.

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