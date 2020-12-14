Ветеринар рассказал, как уберечь себя от покупки больного щенка

Канун Нового года – самое время для выбора подарков родным и близким. Причем в этом году вместо банальных сувениров некоторые готовы удивить необычным сюрпризом – милым домашним питомцем. Но не все знают, что при выборе четвероногого нужно учитывать много особенностей животного, а также внимательно проверять все документы и информацию о прививках, чтобы убедиться в его хорошем состоянии здоровья. Рассказываем, как правильно выбрать домашнее животное.

"Первая собака в моей жизни"

Фото: Ольга Санина

Ольге Саниной муж подарил щенка лабрадора в сентябре этого года, о собаке девушка мечтала уже давно. Супруг купил песика в одном из сервисов интернет-объявлений за 13 тысяч рублей. Его назвали гордым именем Лорд. Но уже в первый день Ольга заметила в поведении питомца неладное.

"Муж встретил меня после зала и показал завернутого в куртку щеночка, такого маленького. Мы и подумать тогда не могли, что они в два месяца должны быть больше по весу, а он помещался в две ладошки. Мы думали, что он просто еще маленький, да и продавец сказала при покупке, что вот он только проснулся, еще ничего не понимает. А когда мы звонили уже из дома, то она сказала, что такое подавленное состояние щенка нормальное, потому что новая семья, новая обстановка. Мы успокоились и продолжали за ним следить", – рассказала девушка.





Ольга Санина хозяйка лабрадора Но уже через два часа после того, как мы приехали домой, Лорда первый раз вырвало. Нам снова сказали, что это норма, просто переволновался. Окей, ладно, подумали мы, но если повторится, то отвезем в больницу. Спустя час его еще раз вырвало, а после он сходил в туалет... там вся пеленка была в крови.

Тут Ольга с супругом не на шутку испугались, поняли, что теперь с щенком точно что-то не в порядке, и попытались обратиться к врачу. Но на дворе была уже поздняя ночь, многие ветеринарные клиники просто не готовы были принять четвероногого пациента. Найти соответствующих специалистов, к которым можно было приехать, хозяева смогли только спустя час в городе Лобне.

"Мы приехали, врачи сразу удивились возрастом и весом щенка: его вес был 900 граммов. Нам сказали, что в таком возрасте он уже должен весить 4–6 килограммов, а температура у него была 35–36 градусов, когда у здорового щенка должна быть 38–39 градусов. Нас осмотрели, поставили первый предварительный диагноз – "парвовирусный энтерит". Сказали, что при такой болезни щенки и пожилые собаки очень редко выживают, но мы надеялись", – пояснила Ольга.

Парвовирусный энтерит – очень заразная вирусная болезнь у собак. Заболевание сопровождается рвотой, геморрагическим воспалением желудочно-кишечного тракта, поражением сердечной мышцы, снижением количества лейкоцитов в крови, обезвоживанием организма и приводит с большой вероятностью к гибели щенков моложе пяти месяцев.



Фото: Ольга Санина

Всю ночь хозяева щенка сидели, не смыкая глаз, возле любимого питомца, который практически все время жалобно пищал. На утро Лорду даже стало чуть полегче и жизненные показатели стали нормализоваться: поднялся сахар в крови, порозовели десна, температура повысилась. Но через пару часов щенку снова стало хуже. По словам Ольги, ветеринар сказал, что осталось надеяться только на чудо.

Весь день песику кололи обезболивающие и другие лекарства, но вечером щенок издал визг, похожий на человеческий, и больше не встал на ноги. Врачу оставалось только констатировать смерть, к окончательному диагнозу он добавил еще коронавирусный энтерит.

После трагедии девушка с супругом увидели отзывы других людей под объявлением, в которых говорилось, что у многих питомцев, которых продавала эта хозяйка, наблюдались такие же симптомы. Ольга обратилась к продавщице щенка, но она утверждала, что все собаки были здоровыми и что они просто наговаривают, а позже перестала выходить на связь.





Ольга Санина хозяйка лабрадора Мы не захотели все это так оставлять, это была большая трагедия, спать я больше не могла нормально – постоянно слышала этот крик-визг в голове. Мы сначала обратились в полицию и в прокуратуру. А сейчас будем обращаться в суд.

К счастью, супруги не отчаялись и решили завести новую собаку, а назвать ее решили так же, Лордом. Но в этот раз не стали покупать по объявлению, а воспользовались советом знакомых. У нового лабрадора-ретривера был паспорт и сделаны две прививки, в том числе от болезней, которые не пережил умерший питомец. Сейчас новому Лорду четыре месяца, и хозяева не могут нарадоваться.

"До этого мое состояние было очень подавленным, ведь это была первая собака в моей жизни – и сразу такой трагичный исход. Нам много кто из друзей советовал завести собаку и отдать ей всю любовь, которую не получилось дать предыдущей. Мне было трудно сделать этот шаг, но он был верным, так боль стала притупляться, стало легче переносить все это", – призналась Ольга.

"Скупой платит трижды"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Олеся Касимова долго шла к тому, чтобы наконец-то купить в семью шпица. Ей не нужна была родословная, покупала она четвероногого не для выставки, а просто для души. По ее словам, продавец нашелся в Купчине и цена была небольшая – всего 18 тысяч рублей, хотя щенки такой породы стоят в два раза дороже. Как уверяли бывшие хозяева, у собаки Бэнтли были сделаны все прививки, отсутствовали паразиты, собака была здорова. Но сказка была недолгой.

"На второй день щенок стал поносить, потом рвало. Сразу к ветврачу. В течение последующих трех дней в полном смысле боролись за жизнь нашего Бэнтли. Уколы каждые четыре часа, два раза в день капельницы, переливание крови, а ему-то было всего два месяца. Потратили 17 тысяч рублей. На пятый день на столе у ветврача он умер. Меня откачивали. Домой боялась идти: как сказать об этом дочери 14-ти лет, ведь мы ей подарок к Новому году – прямо 31 декабря и привезли, она мечтала о нем. А тут пять дней прожил", – вспомнила женщина.

По ее словам, вскрытие щенка показало, что он не пережил парвовирусный энтерит. Олеся предположила, что Бэнтли мог заболеть от другой собаки, которая вместе с ним жила в питомнике.





Олеся Касимова хозяйка шпица Мы вспомнили второго щенка, когда покупали нашего. Он был тихий, сидел на одном месте и не двигался. Мы решили тогда, что он просто увалень такой, а скорей всего, он уже был болен. И наш тоже заразился.

После скоропостижной смерти щенка женщина пыталась разобраться с бывшем хозяином, который продал больное животное, но он обрубил все связи. "Скупой платит дважды. В нашем случае – трижды: заплатили за щенка, потом за его лечение, расплатились до конца, потеряв его", – посетовала Олеся.

"Живой подарок не лучшая идея"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал Москве 24, что при выборе четвероногого питомца не должно быть спонтанных покупок, а нужно обдуманное решение, брать лучше у надежных и зарекомендовавших себя владельцев.

"Сейчас даже многие отдают животных бесплатно – в добрые руки. Если взять приюты, то там до 50 процентов питомцев чистопородные. Если вы какую-то определенную породу захотели, вам необязательно ее покупать, а можете взять, таким образом подарить ей счастливую жизнь вне приюта и не финансировать разводчиков", – пояснил врач.

Специалист подчеркнул, что домашнее животное в качестве новогоднего сюрприза – это не лучшая идея, так как тот человек, которому его подарят, может не взять на себя такую ответственность.





Михаил Шеляков ветеринарный врач высшей квалификационной категории Обычно человек по какому-то внутреннему импульсу выбирает животное, а то, которое подарили ему, может оказаться просто не по душе. Может быть, он мечтал о собачке или кошке, но решение должен принимать сам. Тем более что люди не всегда понимают, каких усилий требует воспитание и содержание конкретной породы.

При этом ветеринар советует не искать четвероногого на птичьих рынках или по объявлениям, так как такие покупки самые рискованные. "В этом плане человек и так берет ответственность за жизнь питомца, а если он оказался еще с какими-то проблемами и дефектами, то это может потребовать дополнительных расходов или лечения. Плюс ко всему в этих случаях нет никакой связи с бывшим хозяином", – подчеркнул Шеляков.

Также у продавцов домашних животных должен быть ветеринарный паспорт, в котором есть все данные о вакцинации и о перенесенных болезнях, добавил эксперт.

"В паспорте, где указаны отметки о вакцинации, должна быть номерная печать врача и номер регистрации самой вакцины. Проверить легальность прививок можно, позвонив по телефону в местный комитет по ветеринарии. И желательно, чтобы у животного было прикрепление к какой-то ветклинике: где есть карточка на него и доктор, который, зная питомца с детства, при возникновении проблем сможет профессионально решить этот вопрос", – заключил ветеринар.

"Просто капали слезы"

О своей недавней трагической истории с четвероногим питомцем в Facebook рассказала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пса по кличке Панди она вязла из приюта в конце ноября, но бедняжку свалили сразу несколько болезней: в стационаре за жизнь пса боролись целую неделю.





Мария Захарова официальный представитель МИД России Энтерит, парвовирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют. Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда.

Представитель МИД вспомнила, как незадолго до смерти собака подошла к дивану, стянула игрушечного щенка и отнесла к себе под стол. "Не трепала, не грызла. Положила рядом и смотрела на него. Всем хочется кого-то своего рядом", – добавила она.

Захарова пообещала, что не будет сдаваться и обязательно возьмет нового питомца и тоже из приюта.

