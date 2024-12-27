Фото: питомцывмегаполисе.рф

Праздник "Питомцы в Мегаполисе" пройдет в Москве в воскресенье, 29 декабря, сообщила пресс-служба комитета ветеринарии столицы.

Масштабное мероприятие для всех, кто любит домашних животных, состоится в Бабушкинском парке по адресу улица Менжинского, 6. Мероприятие будет посвящено заботе о питомцах и объединит всех гостей и жителей города, которые хотели бы узнать больше о правильном уходе за животными, а также интересно провести время с близкими и четвероногими друзьями.

"Наш праздник направлен на популяризацию ответственного отношения к питомцам и развитие культуры заботы о животных. Мы хотим, чтобы каждый владелец мог получить полезные знания, вдохновение и поддержку в общении со своим питомцем. Это не просто мероприятие – это шаг к тому, чтобы создать общество, где забота о животных становится нормой жизни", – рассказал председатель комитета Алексей Сауткин.

Любой желающий сможет свободно пройти на мероприятие с 11:00 до 19:00. В это время на территории парка будут работать образовательные площадки. Так, в лектории ветеринары и приглашенные эксперты расскажут гостям, как правильно кормить и ухаживать за питомцами. Они также посвятят свои выступления профилактике заболеваний, основам дрессировки и социализации животных.

Кроме того, инспекторы комитета ветеринарии посвятят посетителей в правила содержания животных на территории мегаполиса, а также расскажут об ответственном обращении с питомцами.

Вместе с тем на празднике будут открыты развлекательные зоны. Гости смогут увидеть музыкальные выступления, а также принять участие в анимационных программах для детей и конкурсах с розыгрышами памятных призов. На территории парка также будет открыта фотозона с профессиональными фотографами.

Подготовят для посетителей и мастер-классы. Так, все желающие получат возможность расписать фрисби и сумки-шоперы, а также попробовать себя в роли художника по аквагриму. Посетить можно будет и зону "Усы, лапы и стиль", где будет проводиться бесплатный груминг.

Кроме того, на территории парка будут действовать площадка "Питомец-помощник" с мастер-классами по дрессировке и ветеринарный пункт, где хозяева животных смогут бесплатно получить консультации и рекомендации медиков, провести клинический осмотр, вакцинировать или зарегистрировать своего питомца.

На празднике также организуют выставку-пристройство бездомных животных. В специальной зоне гости смогут познакомиться с животными из приютов, которые ищут семью, и выбрать себе питомца.

Отдельное место в парке займет фотовыставка, где будет представлена экспозиция, посвященная работе ветеринарных врачей. Посетители получат возможность увидеть фотографии, на которых запечатлены будни специалистов, ежедневно помогающих сохранять здоровье животных.

Праздник пройдет в преддверии Нового года. В предпраздничные дни хозяевам питомцев нужно помнить и о том, что стеклянные украшения являются очень опасными для их животных. При падении они могут разбиться, а осколки – поранить лапы, предупредила ранее ветеринарный врач Наталья Грезина.