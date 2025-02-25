Кинолог Уражевский: щенка нужно приучать оставаться дома одному с двух месяцев

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Щенка нужно приучать оставаться дома одному с двух месяцев, сообщил News.ru президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

Эксперт объяснил, что сначала лучше оставлять собаку на короткое время, а затем постепенно его увеличивать. Щенок должен понимать, что у него есть привычное место и игрушки. Некоторые хозяева оставляют включенное радио, а также свет по вечерам, рассказал Уражевский.

По словам кинолога, для предотвращения проблем с социализацией и воспитанием животного в будущем обучение нужно начинать в возрасте двух месяцев. Если щенок будет закрыт от контакта, у него не будет общения, то он может стать трусливым, агрессивным и проблемным для общества.

"Обязательно, когда заводят собаку, нужно подумать о воспитании. Если не заниматься дрессировкой, будет большая проблема у всего многоквартирного дома и собака будет неуправляемая. Поэтому начиная с маленького возраста щенка обязательно водят в зал, на дрессировочную площадку, приглашают кинолога, и это очень важно", – добавил собеседник издания.

Ранее кинолог Владимир Голубев заявил, что собака может постоянно лаять, поскольку ей не хватает физической активности. Животное таким образом пытается привлечь к себе внимание.

Кроме того, при помощи лая собака может выражать свой испуг. Так могут поступать питомцы, у которых был неприятный опыт в прошлом, а также те, кто находится в стрессе.