Во время блокады Ленинграда из НИИ эвакуировали шимпанзе

Ученые зимой 1941 года эвакуировали с территории, заблокированной немцами вместе с Ленинградом, шимпанзе, сообщает газета "Известия".
Животное по кличке Рафаэль содержалось в селе Колтуши Ленинградской области в научном центре под руководством лауреата Нобелевской премии академика Ивана Павлова. Именно в Колтуши к исследователю приезжали ученый Нильс Бор и писатель Герберт Уэллс. Во время войны поселок оказался внутри блокадного кольца.
Рискуя жизнью, сотрудники центра академика Павлова переправили животное в тыл по льду Ладожского озера. Поездом его доставили в Казань. Шимпанзе успешно перенес путешествие в 35-градусный мороз, благодаря чему опыты с его участием продолжались до 1944 года. Обезьяна была важна для научных исследований, поэтому вопрос о ее транспортировке решали власти страны.
Ранее министерство обороны РФ опубликовало на своем сайте цифровые копии рассекреченных документов о прорыве блокады Ленинграда. В частности, там появилось постановление Военного совета Ленинградского фронта от 24 ноября 1941 года о строительстве зимней дороги и постановление от 1 мая 1942 года о строительстве стратегического подводного трубопровода для доставки топлива в Ленинград.
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