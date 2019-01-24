В блокадном Ленинграде создали морозоустойчивый пистолет

Пистолет "Балтиец", созданный в Ленинграде в годы блокады, мог работать при низких температурах, сообщает газета "Известия". Он задумывался как замена для ТТ, из которого невозможно было стрелять при морозе ниже 20 градусов.

Историк, ветеран военно-морского музея Игорь Суханов рассказал, что оружие начали разрабатывать в 1941 году. По мнению некоторых специалистов, за основу нового пистолета взяли немецкий Wahlter PP, но "Балтиец" вышел крупнее.

"Балтиец", стрелявший теми же патронами, что и ТТ, удачно прошел испытания. Он был готов к запуску в серию в 1942 году, но почему-то этого не произошло. Его выпустили только в 14 экземплярах.

Историки полагают, что причиной отказа от его принятия на вооружение могло стать недовольство властей страны своеволием осажденных ленинградцев.