Фотохроника блокадного Ленинграда раскинется в небе над Россией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Музей Победы покажет фотохронику блокадного Ленинграда. Фотолетопись будет продемонстрирована с помощью мобильного приложения для дополненной реальности.

"К 75-летию снятия блокады Ленинграда Музей Победы 25 января 2019 запустит уникальный проект "Цифровое небо Победы". Благодаря технологии дополненной реальности небесная экспозиция загорится над всей Россией. Жители нашей страны от Калининграда до Камчатки увидят редкие кадры фотохроники блокадного города", – сообщила пресс-служба музея.

Оригиналы фотографий в этот же день представят в Музее Победы на выставке "900 дней мужества". Это около сотни снимков из музейных фондов и частной коллекции "Великие испытания – великая Победа".

Эти снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий созданы в блокадном кольце и на передовых позициях. На них запечатлена жизнь осажденного города – рабочих на заводах, артиллеристов-зенитчиков, погибших от голода ленинградцев, "Дорогу жизни" и аэростаты перед Исаакиевским собором. Музей уточнил, что многие фотографии будут выставлены впервые.

Помимо фотографий, в Музее Победы также выставят личные вещи и документы защитников Ленинграда.

Для просмотра фотовыставки надо скачать приложение SpheroidUniverseAR. Оно доступно на смартфонах с операционными системами iOS и Android.

Ранее сообщалось, что пистолет "Балтиец", созданный в Ленинграде в годы блокады, мог работать при низких температурах. Он задумывался как замена для ТТ, из которого невозможно было стрелять при морозе ниже 20 градусов.