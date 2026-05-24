Столичные спасатели вызволили собаку из запертого автомобиля

Столичные спасатели вытащили собаку из закрытой машины. Об этом сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Хозяйка пса позвонила спасателям вечером 22 мая. Она рассказала, что ненадолго отлучилась. В этот момент собака нажала лапой на кнопку и заперлась внутри. Основная сложность заключалась в том, что ключи от автомобиля тоже остались в машине, поэтому открыть дверь не получалось.

На место происшествия прибыл расчeт быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах ОП АСО №9 столичного пожарно-спасательного центра. Они использовали специальный инструмент для того, чтобы вскрыть машину и вытащить собаку. В результате ни пес, ни автомобиль не пострадали во время спасательной операции.

Ранее спасатели помогли выбраться собаке с окруженного водой небольшого острова, находящегося в лесу возле поселка Запрудня Талдомского округа. В операции принимали участие сотрудники 215-й части Мособлпожспаса. Об инциденте они узнали от очевидицы, которая заметила отрезанное от суши животное во время прогулки.

