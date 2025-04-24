Телеведущая Барановская рассказала о домашних любимцах – хамелеоне и королевском питоне

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Российская телеведущая Юлия Барановская рассказала Москве 24, что у нее дома живут хамелеон и королевский питон.

По ее словам, хамелеон очень общительный. Он любит везде ползать, даже "когда домой приходят гости". Питон, в свою очередь, встает только ночью, когда Барановская приходит с работы.

Телеведущая также рассказала, что мечтает о попугае, но у них есть свои особенности.

"Они (попугаи. – Прим. ред.) очень привязываются к одному человеку, которого выбрали, и если ты не проводишь с ним достаточное количество времени, тогда они начинают себя ощипывать", – пояснила она.

Барановская заявила, что они всей семьей любят животных, в том числе и собак, но в связи с занятостью она не может позволить себе, чтобы такие питомцы скучали одни в квартире. Кроме того, телеведущая дала важный совет – не стоит заводить животных для галочки.

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