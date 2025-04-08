Житель Кабардино-Балкарии рассказал о дружбе кота и алабая

Фото: телеграм-канал Baza

Житель села Верхняя Балкария в Черекском районе Кабардино-Балкарской Республики Харун Байсиев рассказал в беседе с РИА Новости о четырехлетней дружбе алабая и кота, проживающих на высокогорной овчарне.

В соцсетях 8 апреля были опубликованы кадры, на которых видно, как кот катается на спине прогуливающейся по горам собаки.

"Одного постоянного хозяина у них нет, потому что на овчарне все время меняются люди, то один на выпасе скота работает, то другой", – отметил мужчина.

По его словам, это не мешает коту и собаке вместе есть и отдыхать. Байсиев рассказал, что кот залезает на алабая в тот момент, когда пес ложится погреться на солнце или, например, во время их восхождения к пастбищу.

Ранее в соцсетях появился кот Максвелл, который путешествует по району и терроризирует других кошек. Первые ролики с питомцем опубликовал в TikTok его хозяин в апреле 2024 года.

За котом подписчики наблюдают с помощью камеры, которая висит на его ошейнике. При этом, как выглядит кот, неизвестно, поскольку камера никогда не снимает его самого.

