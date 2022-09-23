Москва онлайн покажет кухню зоопарка и кормление рысей тыквами

Фото: портал мэра и правительства Москвы

26 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире наблюдать за тем, как подопечные Московского зоопарка уплетают за обе щеки блюда из осеннего меню.

Корреспондент Анна Луговская принесет тыкву на кухню зоопарка, вместе с сотрудниками ее приготовит, а затем лично передаст получившееся лакомство рысям.

В Московском зоопарке 15 сентября стартовала акция по сбору тыкв, кукурузы, подсолнухов, дубовых листьев и желудей для животных. Принять участие могут все желающие до конца ноября.

Сбор осуществляется на специальном пункте, который расположен на служебном входе в зоопарк по адресу Большая Грузинская улица, дом 1, строение 103.

Смотрите трансляцию 26 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.