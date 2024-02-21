Ученые выделили новый вид анаконд

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Ученые в результате генетического исследования выделили новый вид анаконд, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на журнал Diversity.

В материале говорится, что международная группа исследователей провела анализ с целью уточнения существующей классификации анаконд. Они выяснили, что вид гигантских анаконд нужно разделить на две новые группы: северную и южную. В геноме у этих змей есть существенные отличия, указали авторы статьи.

По словам ученых, главная находка – выделение двух различных клад внутри Eunectes murinus, открывшее два вида – скрытых, но глубоко различающихся генетически. Северные гигантские анаконды живут в бассейне реки Ориноко в Колумбии и Венесуэле. Это открытие позволит разработать новые способы сохранения численности змей такого вида, отметил журнал.

Ранее австралийские ученые нашли новый вид рыб около кораллового рифа у побережья штата Квинсленд. Несмотря на то что рыбу нашли возле острова Леди-Эллиот еще в 2022 году, ученые перепроверили данные и официально сообщили об открытии только осенью 2023-го.

Известно, что пятисантиметровый бычок имеет уникальное строение туловища и спинного плавника. Рыбе дали название "креветочный бычок Леди-Эллиот" в соответствии с островом, где ее нашли.

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