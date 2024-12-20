Выставка-пристройство кошек пройдет в культурном центре Зеленограда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Выставка-пристройство животных из городского приюта пройдет в культурном центре "Зеленоград" 22 декабря, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Гости мероприятия смогут познакомиться с 20 кошками, которые ждут своих хозяев. Из них своей красотой и общительностью выделяются четырехлетняя Евдокия, пятилетний черный кот Шиффер и восьмилетняя Ари.

Выставка пушистых подопечных приюта будет проводиться с 11:00 до 17:00 в фойе культурного центра. Все животные привиты, здоровы и дружелюбны. Благодаря этому их можно будет сразу забрать домой.

Посетителям расскажут о том, какими особенностями отличаются эти кошки. Кроме того, потенциальным хозяевам дадут различные советы по уходу за питомцами. Тем гостям, которые еще не готовы взять себе домашнее животное, расскажут, как можно стать волонтером приюта или взять шефство над понравившимся котом.

Кроме того, желающие смогут познакомиться с животными заочно. В этом им помогут печатные каталоги, на страницах которых размещены анкеты питомцев приютов, а также адреса и телефоны заведений.

Подробная информация, а также истории и фотографии животных публикуются в телеграм-канале ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства столицы. Эта информация также размещается на странице учреждения в социальной сети "ВКонтакте".

Москвичи могут заводить не только кошек, но и собак. Для этого важно стараться обращаться к проверенным заводчикам, даже если это будет так называемое сарафанное радио, посоветовал ранее ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Он также рекомендовал обязательно зайти в то место, где содержатся животные, чтобы собственными глазами убедиться, что о них заботятся.