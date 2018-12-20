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10:28

Песков назвал вопиющей ситуацию с арестом белух и косаток

животные происшествия

10:28

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель

В администрации президента РФ считают вопиющей ситуацию с арестом косаток и белух в Приморье. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ситуация вопиющая. Здесь трудно говорить о прямом нарушении закона, потому что, к сожалению, наш закон не запрещает [вылов таких млекопитающих]. Действительно, это вызывает глубокое сожаление, глубокое неприятие у наших экологов и природоохранных структур", – озвучил он позицию Кремля.

Он добавил, что информация о происходящем поступает в Русское географическое общество от экологов, она затем перепроверяется через соответствующие министерства и ведомства.

Ранее Песков сообщил, что Кремль намерен обратиться к избранному губернатору Приморья Олегу Кожемяко по поводу арестованных в Находке белух и косаток. Их вылавливают для последующей перепродажи в океанариумы, в том числе в Китай. По его словам, зоозащитники забили тревогу из-за этой ситуации.

В Совете общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" заявляли, что нелегально выловленные косатки, которые содержатся в так называемой китовой тюрьме в приморской бухте Средняя, проживут еще примерно два месяца. Сейчас в приморской бухте в специальном центре передержки находятся более 10 косаток и около 90 белух. Млекопитающие фактически замерзают там, поскольку им необходимо двигаться, чтобы согреваться и жить.

Следственный комитет по Приморскому краю расследует инцидент. Тихоокеанский океанологический институт по поручению Генпрокуратуры проводит исследование на предмет возможности возвращения косаток и белух в море. Экологи рассчитывают на помощь Тихоокеанского флота в транспортировке животных к месту выпуска.

Умирающими косатками заинтересовался Кремль

животные происшествия

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