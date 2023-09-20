Почти 30 зайцев выпустили в природу в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

В природу в ТиНАО выпустили 27 зайцев. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Отмечается, что зверей выращивали и кормили по особой технологии, которая подготовила их к самостоятельной жизни в дикой природе.

В сообщении подчеркнули, что популяция зайцев на данный момент находится во многих регионах в упадке. Данные виды животных занесены в Красную книгу Москвы. Поэтому в городе реализуется программа по восстановлению популяции зайца-русака и зайца-беляка на природных территориях.

В 2022 году в природе число этих особей увеличилось на 100 животных, поделились в ведомстве. В следующем году планируют выпустить около 250 зайцев.

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