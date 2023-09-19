19 сентября, 07:21Город
Около 50 видов змей покажут на выставке в Московском зоопарке
Фото: портал мэра и правительства Москвы
На старой территории Московского зоопарке открылась выставка "Хижина змеелова", на которой можно увидеть порядка 50 видов змей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки, и других", – рассказали в пресс-службе зоосада.
Там отметили, что на сегодняшний день это самая большая экспозиция ядовитых змей в мире. Помимо рептилий, там можно увидеть их скелеты, а также приспособления для ловли змей и взятия у них яда.
Выставка работает недалеко от аттракционов и главного сувенирного магазина зоопарка. Попасть на нее можно только в составе экскурсии, которые проходят каждый час после 11:00 и длятся 45 минут.
Ранее стало известно, что на "Городской ферме" ВДНХ родился детеныш альпака породы уакайа. Роды длились около часа и прошли спокойно. Вес животного составил четыре килограмма.
Появились кадры новорожденного детеныша альпака на "Городской ферме" ВДНХ
Читайте также