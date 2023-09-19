Около 50 видов змей покажут на выставке в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На старой территории Московского зоопарке открылась выставка "Хижина змеелова", на которой можно увидеть порядка 50 видов змей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Посетители могут увидеть самых ядовитых змей в мире, таких как материковый тайпан, два вида мамб, королевская кобра, габонские гадюки, и других", – рассказали в пресс-службе зоосада.

Там отметили, что на сегодняшний день это самая большая экспозиция ядовитых змей в мире. Помимо рептилий, там можно увидеть их скелеты, а также приспособления для ловли змей и взятия у них яда.

Выставка работает недалеко от аттракционов и главного сувенирного магазина зоопарка. Попасть на нее можно только в составе экскурсии, которые проходят каждый час после 11:00 и длятся 45 минут.

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