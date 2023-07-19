В ГД выступили за расширение списка запрещенных к домашнему содержанию животных

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Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил о необходимости расшить список животных, запрещенных к домашнему содержанию. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого на платформе российского интернет-сервиса с объявлениями появилось предложение о продаже капибар. Стоимость одного животного оценивалась в миллион рублей.

"Что касается капибар, они в отличие от многих других, которые в этом перечне присутствуют, они опасности для человека особо не представляют. Зато неправильное содержание этого животного может причинить вред ему", – прокомментировал парламентарий.

Перечь животных, запрещенных для содержания в домашних условиях, определяет правительство РФ. Он включает, в частности, хищных животных, ядовитых змей и пауков. Капибары в перечне запрещенных для домашнего содержания не числятся.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах для владельцев, выбросивших своих животных. В частности, на сумму до 200 тысяч рублей могут оштрафовать за нарушения норм обращения с животными, повлекшие вред жизни или здоровью граждан. Кроме того, если гражданин выбросит домашнего питомца на улицу, он может быть оштрафован на сумму до 30 тысяч рублей.



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