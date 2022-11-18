Крупнейшая выставка собак "Россия" пройдет в "Крокус Экспо" 26–27 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 10 тысяч собак, спортивные состязания, лекции от ведущих специалистов в области кинологии и многое другое ждет гостей 26–27 ноября на выставке собак всех пород "Россия".

Крупнейшая кинологическая выставка, которая пройдет в МВЦ "Крокус Экспо", будет интересна всем любителям собак. Посетители смогут полюбоваться редкими породами, такими как английский фоксхаунд, бурбонская легавая, гасконско-сентонжская гончая, датско-шведская фермерская собака и не только. Также можно будет увидеть всеми любимых корги, кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, лабрадоров и золотистых ретриверов – по количеству зарегистрированных собак на этой выставке они бьют рекорды.

В программе – зрелищные выступления участников спортивных соревнований: состязания по ралли-обидиенс, показательные выступления по фрисби-фристайлу, чемпионат РКФ и квалификационные состязания по танцам с собаками, а также показательные выступления по ноузворку.

Кроме того, ведущие специалисты в области кинологии проведут лекции, а ветеринарные врачи – консультации.

Помимо этого, в работе интерактивного стенда "Собака на работе" примут участие шалайки, которые несут службу в аэропорту, добровольческий поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", Российская школа подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых, собаки-терапевты из проекта "Солнечный пес" и многие другие. Гости не только познакомятся с собаками, которые находят пострадавших под завалами и заблудившихся в лесу, помогают лечить и реабилитировать людей, спасают сотни человеческих жизней, но и узнают, как работают собаки-пастухи, собаки-блогеры и актеры.

Самых маленьких посетителей ждут мастер-классы, конкурсы и веселые активные игры.

Детали доступны по ссылке.

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