Российские орнитологи начали вновь собирать деньги на оплату смс от орлов в роуминге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ученые в социальных сетях попросили всех неравнодушных помочь со сбором денег на оплату смс от орлов в роуминге. Птицы с GPS-трекерами разоряют ученых, вылетая в зону роуминга после долгого нахождения вне сети. Об этом РИА Новости рассказал координатор программы мониторинга редких видов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, орнитолог Игорь Карякин.

Он пояснил, что закрепленные на птицах трекеры можно отключить, но это приведет к потере научного материала. Этот материал с научной точки зрения очень ценен, так как птицам уже пятый год, обычно орлы редко доживают до такого возраста.

"Сейчас мы залезли в кредит на минус 30 тысяч, и он будет продолжаться, пока все птицы, которые летом были не на связи, не отдадут свои локации в дорогом роуминге", – сказал Карякин.

Ранее в Солнечногорском районе заметили розового фламинго. Птица появилась в деревне Савельево.

Тогда руководитель орнитария в парке "Сокольники" Вадим Мишин сообщил, что фламинго, которого обнаружили в Подмосковье, не сможет выжить самостоятельно. По словам эксперта, его необходимо было поймать и передать специалистам.

Специалист добавил, что в подмосковных водоемах отсутствует необходимая кормовая база – фламинго питаются в основном ракообразными, а эта птица сможет найти разве что личинок и беспозвоночных. Также Мишин предположил, что этот фламинго мог улететь из одного из частных зоопарков.



В Солнечногорском районе заметили розового фламинго

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