Кинолог Голубев: в жару важно следить за питанием собаки и добавлять лед в воду

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В жаркую погоду необходимо следить за питанием собаки и обеспечивать доступ к воде, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с "Радио 1".

Он отметил, что домашние питомцы, как и люди, страдают от жары и получают тепловые удары, а перегрев и обезвоживание могут привести даже к летальному исходу. Однако собаки не всегда могут помочь себе самостоятельно.

Особое внимание нужно уделить питомцам, которые находятся в группе риска. Это беременные собаки, животные с ожирением, крупные и гигантские породы, а также питомцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Хозяину стоит в том числе изменить график прогулок и выходить гулять, когда солнце уже неактивно.

Питомец сможет охладиться, если добавить в его воду кубик льда. Также хозяевам рекомендуется расставить миски в нескольких местах. Это обеспечит собаке постоянный доступ к воде и стимул пить чаще.

Также питомцу можно помочь, смочив ему нос, лапы и живот прохладной водой. Можно приложить к его животу холодное полотенце. При этом собаку ни в коем случае нельзя обливать, это создаст эффект водяной бани.

Для того, чтобы комнаты не нагревались, необходимо зашторить окна и завесить их мокрыми простынями. Испарение будет контролировать температуру воздуха в помещении.

В зоомагазинах можно приобрести специальные охлаждающие коврики или жилеты. Например, полезной может оказаться лежанка, в которую вставляется специальная охлаждающая пластина. Если возможности купить подобные вещи нет, эксперт посоветовал заморозить воду в бутылке, а затем положить возле места, где собака обычно отдыхает.

Ранее Голубев рассказывал, какую траву опасно есть собакам. В городе, например, зелень может подвергаться обработке химикатами, а вдоль дорог трава может содержать тяжелые металлы. На дачном участке многие растения токсичны для животных, даже цикорий и базилик.

Опасны и травы, которые собака есть не собирается. Засохшие колоски превращаются в острые шипы, которые проникают под кожу, в глаза и уши. Извлечь шип самостоятельно не получится, необходимо оперативное вмешательство.