Эксперт прокомментировал борьбу уток и крыс за корм в парках Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Главный специалист Мосприроды Николай Шелуханов назвал обычной пищевой конкуренцией борьбу крыс с утками за корм в городских парках, передает РИА Новости.

"Это их исконная стихия, родная территория. Крыса никогда не покинет место, если там есть корм, она будет там все время обитать и существовать. Они хорошо плавают, ныряют хорошо, и пищевая конкуренция с утками – это нормально для животных", – заявил Шелуханов.

Он добавил, что крысы в большинстве случаев появляются в местах, где много еды. По его мнению, возможность питаться и размножаться дают крысам люди, которые приходят к прудам покормить уток.

"У нас был такой случай в Кузьминках: люди пожаловались, что много крыс, а оказалось, что у них есть постоянный корм. Есть корм – крыса будет там сидеть. Это у многих животных такая особенность", – пояснил Шелуханов.

При этом специалист Мосприроды уточнил, что для взрослых уток крысы не представляют никакой угрозы, в отличие от их детей или людей. Он напомнил, что крысы являются переносчиками опасных заболеваний.

"Крысы изначально могут переносить опасные заболевания, но сейчас у нас таких опасных болезней, как чума, например, нет. Если взять средневековье, то распространение болезней было только из-за того, что блохи, которые жили на крысах, нападали на людей и заражали их", – добавил Шелуханов.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором две крысы плавают в одном из прудов рядом с утками, отбирая при этом у них еду. Отмечалось, что видео было снято в парке на северо-востоке Москвы.

