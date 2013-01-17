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17 января 2013, 17:21

Общество

Москвичи смогут увидеть морcких коньков в зоопарке

В павильоне "Экзотариум" столичного зоопарка появились новые обитатели – два вида морcких коньков, информирует пресс-служба зоосада.

"Эти причудливые создания - рыбы семейства игловых. Их родина – морские заросли прибрежных зон Индийского и Тихого океана... Узкими длинными челюстями они могут всасывать мелких рачков, их плавники похожи на листики колыхающихся водорослей, их хвосты очень цепкие", - говорится в сообщении.

На экспозиции посетители зоопарка смогут увидеть семь коньков. Большую часть времени они старательно ищут корм: коньки питаются морожеными и живыми креветками.

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