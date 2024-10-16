В Египте собака забралась на вершину древней пирамиды

Собака забралась на вершину древней пирамиды Хеопса в Египте. Видео с полетом парапланериста, который запечатлел животное, ранее появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, что пес бегает на вершине пирамиды. О том, как животное могло забраться на 138-метровую высоту единственного сохранившегося "Чуда света", не уточняется.

При этом неизвестно, нуждалось ли животное в спасении или же собаке удалось спуститься самостоятельно.

Это уже не первая находка, сделанная в районе египетских пирамид. Ранее археологи смогли найти восемь кладовых в пирамиде фараона V династии Сахура. Неизвестные до этого помещения найдены во время восстановления и консервации гробницы.

