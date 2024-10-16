Тимона и Пумбу обнаружили в заповеднике Южной Африки

Видео: телеграм-канал Baza

Сурикат Джерри и бородавочник Бетси подружились в заповеднике в Южной Африке. Как пишут в соцсетях, животные из Намибии очень напоминают героев мультфильма "Король Лев" Тимона и Пумбу.

На видео бородавочник скачет вокруг суриката и дает ему ездить на своей спине, а второй, в свою очередь, его не боится и также подыгрывает. Уточняется, что животные не боятся и людей.

Сурикаты также обитают в столичном зоопарке. Понаблюдать за ними и за множеством других животных, включая панд, бегемотов, слонов, рысей и многих других, можно в онлайн-режиме. Москвичи смогут попробовать увидеть и манула Тимофея, который продолжает зажировку к зиме.

