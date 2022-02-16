Антилоп бонго начнут размножать в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке впервые в истории планируют начать размножать антилоп бонго, которые занесены в Международную Красную книгу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что в Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову, который должен составить пару самке Грейси.
Кову привезли из Мюнстерского зоопарка в Германии. В течение нескольких дней специалисты находились рядом с Кову, давали ему себя обнюхать, угощали лакомствами. Антилопа также принимала участие в тренировках.
"Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго – Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу. Они выйдут на прогулку в открытый вольер, когда сойдет снег и температура поднимется хотя бы до 10 градусов тепла", – заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Она отметила, что детеныши, рожденные в Центре воспроизводства, могли бы дополнить резервную популяцию редкого вида.
Бонго являются самыми крупными лесными антилопами в мире.
Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился птенец краснокнижного розового пеликана. В планах у специалистов зоосада – расширить колонию в Центре, где для пеликанов сделаны комфортные условия. Там у них есть озеро, а в ближайшее время будет доделан новый зимний комплекс.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: