Антилоп бонго начнут размножать в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке впервые в истории планируют начать размножать антилоп бонго, которые занесены в Международную Красную книгу. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что в Центр воспроизводства редких видов животных, расположенный под Волоколамском, прибыл самец по имени Кову, который должен составить пару самке Грейси.

Кову привезли из Мюнстерского зоопарка в Германии. В течение нескольких дней специалисты находились рядом с Кову, давали ему себя обнюхать, угощали лакомствами. Антилопа также принимала участие в тренировках.

"Самец быстро освоился в новом доме, он чувствует себя хорошо. Теперь у нас содержатся два бонго – Кову и Грейси. Они сейчас живут в закрытом вольере под одной крышей, но пока разделены перегородкой. Антилопы общаются через стенку, постепенно привыкая друг к другу. Они выйдут на прогулку в открытый вольер, когда сойдет снег и температура поднимется хотя бы до 10 градусов тепла", – заявила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что детеныши, рожденные в Центре воспроизводства, могли бы дополнить резервную популяцию редкого вида.

Бонго являются самыми крупными лесными антилопами в мире.

Ранее сообщалось, что в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка родился птенец краснокнижного розового пеликана. В планах у специалистов зоосада – расширить колонию в Центре, где для пеликанов сделаны комфортные условия. Там у них есть озеро, а в ближайшее время будет доделан новый зимний комплекс.

