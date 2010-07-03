Соревнования по грумингу могут пройти в Москве

Соревнования по грумингу могут провести в Москве. Об этом сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

По ее словам, "союз предприятий зообизнеса обратился с предложением провести в столице соревнования по грумингу". Зотова пояснила, что речь идет о гигиеническом и эстетическом уходе за кожей и шерстью кошек и собак, По мнению авторов инициативы, добавила депутат Мосгордумы, такие соревнования помогут привлечь грумеров, кинологов, компании отрасли, а также москвичей и гостей столицы.

"Груминг как вид деятельности порядка 30 лет существует в России", – напомнила Зотова Агентству "Москва". Он отметила, что во всех городах страны есть груминг-салоны и союзы грумеров. Более того, российские ассоциации грумеров выигрывают призы на международных соревнованиях. В частности, они стали обладателями гран-при чемпионата Европы и призерами чемпионатов мира, подчеркнула депутат Мосгордумы.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предложил ввести экзамен для начинающих владельцев собак. По словам Голубева, тем, кто завел собаку, нужна определенная подготовка. Он призвал использовать опыт зарубежных стран, практикующих сдачу технического минимума для владельцев собак. В этот минимум, уточнил президент РКФ, входят основы дрессировки, элементарная зоопсихология, а также правила ухода за питомцем.