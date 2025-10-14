В Новой Зеландии появилось вино для домашних животных

Фото: 123RF/spotapov

В Новой Зеландии разработали безалкогольное вино для животных. В линейке представлены Pawt, Champawgne, Purrno Noir и Sauvignon Bark, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Компания позиционирует свои коктейли с кошачьей мятой как напитки для повышения настроения питомцев. Изготовитель отмечает, что напитки, не содержащие винограда или алкоголя, станут отличным дополнением "к празднованию с вашим пушистым членом семьи".

Со слов владельца компании Джона Робертса, полезный для животных продукт он смог создать благодаря знаниям, полученным в ветеринарной фармацевтической компании, где работает его семья. Он отметил, что на сегодняшний день интерес к продукции проявили в Таиланде и Японии, в связи с чем фирма ищет дистрибьюторов в США и Великобритании.

Ранее стало известно, что в Москве производители увеличили поставки готовых кормов для животных более чем в два раза в за первые два месяца 2025 года. Например, "Вороновский завод регенерированного молока", специализирующийся на производстве продукции для молодых особей сельскохозяйственных животных, реализовал более двух тысяч упаковок кормовых смесей.

Кроме того, в столице активно развивают производство современных решений для животноводческой отрасли. В частности, группа компаний ISBC, производитель RFID-продукции, увеличила выпуск и отгрузку визуальных бирок в четыре раза, электронных меток – в 12 раз и подкожных микрочипов – в 1,5 раза.