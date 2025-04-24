Производители Москвы увеличили поставку готовых кормов для животных в два раза

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В Москве производители увеличили поставку готовых кормов для животных более чем в два раза в январе и феврале 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики, передает портал мэра и правительства города.

Как отметили в департаменте, в Москве активно развивают производство современных решений для животноводческой отрасли.

"Мы видим, как московские компании успешно интегрируют передовые технологии в традиционные отрасли сельского хозяйства и создают востребованную на рынке продукцию. За первые два месяца 2025 года компании увеличили поставку готовых кормов для животных в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", – рассказал руководитель ведомства Анатолий Гарбузов, добавив, что производителям удалось отгрузить продукции на сумму более чем два миллиарда рублей.

К примеру, отечественный производитель RFID-продукции – группа компаний ISBC – изготавливает двухкомпонентные ушные электронные бирки для маркировки животных. Этой продукцией пользуются более чем в 40 регионах страны. Только за первый квартал года объем выпуска и отгрузки визуальных бирок вырос в четыре раза, в 12 раз – электронных меток и в 1,5 раза – подкожных микрочипов.

По словам директора департамента Animal ID ГК ISBC Николая Боярова, внедрение RFID-меток, систем мониторинга и автоматизации позволяет фермерам повышать эффективность и минимизировать риски.

Еще одна столичная компания "РадиоТех" более пяти лет разрабатывает и выпускает беспроводные автономные датчики для мониторинга температуры и влажности на фермерских хозяйствах. Это помогает предотвратить потерю поголовья. В 2024 году компания отгрузила заказчикам более 10 тысяч устройств.

В свою очередь, "Вороновский завод регенерированного молока" специализируется на производстве продукции для молодых особей сельскохозяйственных животных. За 2024 год предприятие реализовало более двух тысяч упаковок кормовых смесей.

Развитию отрасли способствует комфортный инвестиционный климат. Предприятиям доступно свыше 20 всесторонних мер поддержки.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столичные инвесторы вложили более 386 миллиардов рублей в обрабатывающие производства. Это число на 33% больше аналогичного показателя 2023 года. Предполагается, что в 2025 году уровень инвестиций в эту сферу экономики Москвы вырастет еще на 14%.

В частности, почти 120,5 миллиарда рублей было инвестировано в производство компьютеров, оптических и электронных изделий.