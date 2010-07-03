Экологи призвали оставить косаток в бухте Средняя

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Ученые и экологи выступили против выпуска косаток и белух из приморской бухты Средняя. Они утверждают, что в этом районе нет подходящей пищи и других животных их видов, передает РИА Новости.

По словам главы общественной организации "Эковахта Сахалина" Дмитрия Лисицына, на заседании консилиума 14 мая чиновники могут предложить выпустить всех косаток в бухте, где находится "китовая тюрьма".

"Это решение прямо противоречит рекомендациям независимой международной экспертной группы, объединенной под эгидой команды Кусто, которые также будут представлены на заседании. Эксперты команды Кусто, включая и российских, подробно описывают все риски выпуска косаток в бухте Средней и категорически не рекомендуют этого делать", – сказал Лисицын.

Он пояснил, что на юге Приморья нет диких косаток. Поэтому выпущенным особям придется самим добывать пищу без какой-либо помощи. Команда Кусто советует отпустить животных там, где их выловили в прошлом году.

Помочь перевезти млекопитающих готов и замначальника вспомогательного флота Тихоокеанского флота Александр Шехунов. Об этом он говорил еще в декабре 2018-го.

Ранее замдиректора по научной работе ВНИРО Вячеслав Бизиков заявил, что эксперты не увидели противопоказаний для выпуска животных из "китовой тюрьмы".



Первых узников "китовой тюрьмы" могут выпустить на волю уже летом

Морские млекопитающие, которых хотели незаконно продать в китайские океанариумы, содержатся в бухте Средняя под Находкой по меньшей мере с октября прошлого года. Из-за тесноты зоозащитники назвали вольеры для животных "китовой тюрьмой".

Из бухты пропали три белухи и косатка – возможно, что они уплыли через дыру в ограждении. Полиция региона проводит проверку по факту исчезновения животных.

