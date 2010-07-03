В Минприроды рассказали о возможном освобождении белух и косаток из "китовой тюрьмы"

Решение о выпуске белух и касаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье будет приниматься российскими и иностранными учеными по каждому из животных отдельно, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.
Ранее с условиями содержания животных ознакомились президент и председатель Фонда "Будущее Океана" Жан-Мишель Кусто, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и директор проекта "Китовый заказник" Чарльз Винник.
"Мы приняли принципиальное решение выпустить животных в естественную среду. Международные и российские ученые определят, когда и как это сделать", – говорится в совместном заявлении.
Для наблюдения за животными были установлены камеры и гидролокаторы, бухту осмотрели с помощью квадрокоптера. В течение трех дней эксперты детально изучали ситуацию.
Всего в центре передержки содержались 11 косаток и 90 белух. Все они были выловлены для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных.
Цена освобождения каждой косатки составляет около трех миллионов рублей. Животным понадобятся индивидуальные ванны для транспортировки.
Косаток и белух из "китовой тюрьмы" пообещали выпустить в океан
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