В Минприроды рассказали о возможном освобождении белух и косаток из "китовой тюрьмы"

Фото: ТАСС/Смитюк Юрий

Решение о выпуске белух и касаток из "китовой тюрьмы" в бухте Средняя в Приморье будет приниматься российскими и иностранными учеными по каждому из животных отдельно, сообщает ТАСС со ссылкой на Минприроды.

Ранее с условиями содержания животных ознакомились президент и председатель Фонда "Будущее Океана" Жан-Мишель Кусто, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и директор проекта "Китовый заказник" Чарльз Винник.

"Мы приняли принципиальное решение выпустить животных в естественную среду. Международные и российские ученые определят, когда и как это сделать", – говорится в совместном заявлении.

Для наблюдения за животными были установлены камеры и гидролокаторы, бухту осмотрели с помощью квадрокоптера. В течение трех дней эксперты детально изучали ситуацию.

Всего в центре передержки содержались 11 косаток и 90 белух. Все они были выловлены для продажи в Китай. Позже три белухи и одна косатка пропали. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбуждено уголовное дело о незаконной добыче животных.

Цена освобождения каждой косатки составляет около трех миллионов рублей. Животным понадобятся индивидуальные ванны для транспортировки.

