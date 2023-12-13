13 декабря, 10:00Город
Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы
Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"
Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке, уже самостоятельно может стоять на четырех лапах. Об этом генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала в своем телеграм-канале.
В конце августа этого года в РФ родился первый в истории России детеныш большой панды. Позже малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.
Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Жителям столицы предстоит выбрать одно из десяти представленных имен. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие. Чтобы принять участие в голосовании, следует авторизоваться на сайте или в приложении "Активный гражданин" с помощью учетной записи на mos.ru.
В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.
Москвичам рассказали о голосовании по выбору имени панды на "Активном гражданине"
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