Маленькая панда из Московского зоопарка встала на четыре лапы

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Маленькая панда, которая родилась в Московском зоопарке, уже самостоятельно может стоять на четырех лапах. Об этом генеральный директор зоосада Светлана Акулова рассказала в своем телеграм-канале.

В конце августа этого года в РФ родился первый в истории России детеныш большой панды. Позже малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.

Москвичам предложили выбрать имя для маленькой панды. Жителям столицы предстоит выбрать одно из десяти представленных имен. Среди них есть русские – Маша и Катюша, а также китайские – Сяо Мо, Цзин Дин, Бай Хоа, Хон Син и другие. Чтобы принять участие в голосовании, следует авторизоваться на сайте или в приложении "Активный гражданин" с помощью учетной записи на mos.ru.

В начале октября панда открыла глаза, в конце ноября попыталась самостоятельно встать на лапы, а 1 декабря начала ползать.

Москвичам рассказали о голосовании по выбору имени панды на "Активном гражданине"