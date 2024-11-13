Забытая в поезде "Аэроэкспресс" кошка нашла нового хозяина

Фото: телеграм-канал "Аэроэкспресс"

У кошки, оставленной в переноске в поезде "Аэроэкспресс", появился новый хозяин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.

"Еще одна история со счастливым концом – новый хозяин нашелся и уже привез нашу питомицу в новый дом, где она будет жить в компании с еще двумя кошками", – отмечается в публикации.

Животное нашли в поезде на Белорусском вокзале, который приехал туда из Одинцова. Очевидцы уточнили, что кошку специально оставили в переноске, поэтому ей и стали искать нового хозяина. Некоторое время животное находилось в терминале на вокзале.

До этого сотрудники полиции в Москве спасли бультерьера, просидевшего в запертой машине сутки. Стало известно, что владелец собаки почувствовал себя плохо за рулем.

