13 ноября, 17:04Транспорт
Забытая в поезде "Аэроэкспресс" кошка нашла нового хозяина
Фото: телеграм-канал "Аэроэкспресс"
У кошки, оставленной в переноске в поезде "Аэроэкспресс", появился новый хозяин. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале компании.
"Еще одна история со счастливым концом – новый хозяин нашелся и уже привез нашу питомицу в новый дом, где она будет жить в компании с еще двумя кошками", – отмечается в публикации.
Животное нашли в поезде на Белорусском вокзале, который приехал туда из Одинцова. Очевидцы уточнили, что кошку специально оставили в переноске, поэтому ей и стали искать нового хозяина. Некоторое время животное находилось в терминале на вокзале.
До этого сотрудники полиции в Москве спасли бультерьера, просидевшего в запертой машине сутки. Стало известно, что владелец собаки почувствовал себя плохо за рулем.
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