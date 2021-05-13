Спасенную в Москве семью лис выпустили на природу в ТиНАО

Фото: комплекс городского хозяйства Москвы

Спасенную в Москве семью лис выпустили в естественную среду обитания на территории ТиНАО. Информация об этом опубликована в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Зверей выпустили на территории ТиНАО. Сначала местность осмотрела мама-лисица, после на лужайку выбежали и недоверчивые лисята", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что место выбрано неслучайно. Неподалеку находится старая лисья нора, которая могла бы стать для животных новым домом.

Ранее на территории детского сада на юге Москвы обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Как оказалось, пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения.