Раненую лису с капканом на лапе спасли в аэропорту Сургута

Фото: vk.com/Международный аэропорт "Сургут"

В аэропорту Сургута нашли раненую лису с капканом на лапе, передает пресс-служба воздушной гавани.

Животное обнаружили в ходе патрулирования привокзальной площади.

"Молодая лисица небольшого размера бегала по парковке аэропорта, поджимая переднюю лапу. Приглядевшись, работники увидели, что лиса бегает с капканом на лапе", – говорится в сообщении.

Специалист-кинолог аэропорта поймал раненого зверя, которого после этого освободили от капкана и доставили к ветеринару. Последний определил, что лисе еще нет года. Уточняется, что животное вело себя дружелюбно.

"В настоящий момент животное находится на лечении у частного специалиста, поскольку в Сургуте нет центра реабилитации диких животных, а спустя несколько дней будет отпущено в лес на волю", – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что приближаться к лисам, которые стали все чаще появляться в пределах городских поселений в Подмосковье, не стоит, поскольку животные могут быть заражены бешенством. В ведомстве подчеркнули, что здоровые животные избегают встреч с людьми. Лисы, которые появились в городе, могут искать там пищу либо страдать заболеванием.

