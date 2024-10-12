Роспотребнадзор разработал тест-систему для выявления вируса блютанг у животных

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Специалисты центра "Вектор" Роспотребнадзора разработали тест-систему для выявления вируса блютанг у животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Тщательный мониторинг проводится для исключения возможных эпидемиологических рисков. Кроме того, в научно-исследовательских организациях Роспотребнадзора осуществляется разработка и внедрение в практику современных алгоритмов мониторинга, методов и средств лабораторной диагностики и профилактики инфекционных болезней", – говорится в сообщении.

По данным СМИ, первые случаи заражения инфекцией нашли в Нидерландах. Вирус выявили у овцы, коровы и теленка в провинции Утрехт. Речь идет о блютанге серотипа 12.

Блютанг является вирусным заболеванием домашних и диких жвачных животных. Болезнь передается животным через укусы некоторых видов мошек Culicoides. Людей блютанг не поражает.

Ранее специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" успешно завершили доклинические испытания вакцины, предназначенной для борьбы с лихорадкой Марбург. В настоящее время эксперты готовятся к проведению клинического этапа.

