Заслуженный юрист дал советы в случае нападения собаки

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Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как себя вести в случае нападения бродячей или домашней собаки.

По словам специалиста, в России определены 12 потенциально опасных для человека пород собак. Соловьев подчеркнул, что владельцы должны соблюдать определенные правила и меры безопасности по содержанию и выгулу таких животных.

Владельца такой собаки в случае немотивированной агрессии можно привлечь к ответственности, однако с бездомными собаками дело обстоит иначе, отметил юрист.

"Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс – gosotlov.ru", – рассказал Соловьев в беседе с RT.

Он добавил, что если местные власти бездействуют, нужно подать письменное обращение в прокуратуру.

"Если собака все же покусала человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, получить справку о факте обращения с подробной фиксацией всех повреждений", – заявил Соловьев.

По его словам, уже с этим документом можно обращаться в суд с иском против муниципальной администрации.

Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак. Специалист напомнил, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень.

Цыпленков подчеркнул, что при встрече с бродячими собаками нельзя поворачиваться к ним спиной или убегать. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть.

