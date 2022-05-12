Заслуженный юрист дал советы в случае нападения собаки

08:17
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, как себя вести в случае нападения бродячей или домашней собаки.
По словам специалиста, в России определены 12 потенциально опасных для человека пород собак. Соловьев подчеркнул, что владельцы должны соблюдать определенные правила и меры безопасности по содержанию и выгулу таких животных.
Владельца такой собаки в случае немотивированной агрессии можно привлечь к ответственности, однако с бездомными собаками дело обстоит иначе, отметил юрист.
"Поскольку за ситуацию с бездомными собаками отвечают местные власти, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в администрацию населенного пункта (района, муниципалитета) и одновременно с этим подать онлайн-заявку на отлов через специальный ресурс – gosotlov.ru", – рассказал Соловьев в беседе с RT.
Он добавил, что если местные власти бездействуют, нужно подать письменное обращение в прокуратуру.
"Если собака все же покусала человека, необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Кроме того, получить справку о факте обращения с подробной фиксацией всех повреждений", – заявил Соловьев.
По его словам, уже с этим документом можно обращаться в суд с иском против муниципальной администрации.
Ранее ветеринар Евгений Цыпленков рассказал, как обезопасить себя при нападении бродячих собак. Специалист напомнил, что собаки боятся угроз смерти, поэтому лучше всего держать в руках палку или камень.
Цыпленков подчеркнул, что при встрече с бродячими собаками нельзя поворачиваться к ним спиной или убегать. Он отметил, что нужно сделать так, чтобы собаки боялись того человека, на которого хотят напасть.
Москвичам рассказали, чем можно отбиться от нападения агрессивных собак
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: