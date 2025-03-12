Выставка-пристройство "Подари семью коту!" пройдет в Москве 18 марта

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Выставка-пристройство "Подари семью коту!" пройдет в малом зале центра дизайна Artplay в Москве 18 марта, передает портал мэра и правительства столицы.

В рамках этого мероприятия желающие смогут посмотреть на подопечных благотворительного фонда помощи бездомным животным, а также приютить одного из 30 питомцев, которые были привиты и осмотрены ветеринаром. Каждая кошка выделяется своим характером и поведением. Например, Вивид и Тигра любят, когда их гладят и берут на руки, а Смоки и Василий обожают бегать за игрушками.

Кроме того, посетителям предоставят возможность задать вопросы разным экспертам. В 13:00 выступит глава рабочей группы по общественному контролю за безнадзорными животными Общественной палаты Москвы Сергей Ладочкин и представители фонда помощи бездомным "Ника", в 14:00 – гендиректор автономной некоммерческой организации "Счастливый город" Ольга Сорокина, а еще через 30 минут – президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

Также гости смогут узнать, как правильно ухаживать за животными и вакцинировать их. Параллельно с этим на выставке пройдет открытый урок по оказанию первой помощи питомцам, мастер-класс по созданию фигурки кота в технике оригами, конкурс рисунков и тематический квиз.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова считает такие мероприятия важными и нужными. Она также обратила внимание, что все больше людей участвуют в благотворительности и забирают животных из приюта.

Выставка будет открыта для всех желающих с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

Между тем в декабре 2024 года москвичи направили на благотворительность более 12 миллионов рублей при помощи сервиса на mos.ru. Заместитель руководителя столичного департамента информационных технологий Борис Фролов отметил, что эта сумма на 26% превышает предыдущий рекорд по размеру помощи за месяц.

Он также напомнил, что благотворительный сервис работает уже четыре года, позволяя гражданам помочь попавшим в беду людям и животным. Средства пошли на оплату лечения и покупку лекарств, поддержку детей, семей и одиноких людей, постройку вольеров и закупку корма для животных, а также другие важные дела.

