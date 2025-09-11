В Китае проводили на пенсию четверых полицейских собак, спасавших людей

Фото: 123RF/infosam

В Китае полиция проводила на пенсию четверых служебных собак, которые спасали людей и обезвреживали бомбы, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой South China Morning Post.

Среди них – бельгийская овчарка по кличке Мэтт, которая в 2017 году помогла задерживать мошенников, кокер-спаниель Кэрри, служивший сапером, малинуа по кличке Маджингтиан, спасший троих человек во время тайфуна, и лабрадор-ретривер Йели, служивший поисковиком взрывчатки.

По информации издания, трансляция проводов на пенсию собрала в интернете свыше 3 миллионов просмотров.

Ранее университет Монклер в Нью-Джерси официально принял на работу золотистого ретривера Чарли. Собаку трудоустроили в команду поддержки тренерского состава женской баскетбольной команды.

Профайл Чарли также появился на сайте учебного учреждения в разделе "Сотрудники женской баскетбольной команды 2024/2025 годов". Он занимает должность директора по pawsitive, что означает игру слов paw (лапа) и positive (позитивный).