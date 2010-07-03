Десятки бездомных псов заполонили подмосковный город

Подмосковный город Протвино заполонили бездомные собаки, передает телеканал Москва 24. У многих из них на шее есть цепи. Как оказалось, десятки псов держала на привязи местная жительница, но она умерла. Теперь животные, истощенные и напуганные, разбрелись по всему городу.

Помочь бездомным вызвались волонтеры, но забрать всех они не могут, поскольку приюты для животных уже переполнены. По словам одного из них, собаки были на одной цепи, а когда их распустили, они никуда не убежали.

"Они сначала разбежались, когда их отцепили, а потом собрались. Все на месте уже были. Им некуда идти. Они не знают, куда идти", – отметил Николай.

Руководитель приюта Анна Гетманская, в свою очередь, рассказала, что животных пыталась приручить местная жительница по имени Елена, она же и привязала к цепи.

"Она всегда ходила, и за ней бежали 5–6 собак. Мы знали, что у нее еще были собаки, но что такое количество, мы не знали. Она расставляла копилочки по городу и говорила, что у нее есть приют. Она писала, оставляла везде свои номера телефонов, люди звонили ей, и она вот таким образом заполняла наш город животными", – пояснила Гетманская.

По словам руководителя приюта, собаки все истощены, однако она пообещала сделать все возможное, чтобы помочь им.

"Очень худые! Ребра у всех просвечиваются. Все набросились сразу на воду. Мы даже боялись сразу кормить, потому что может быть заворот кишок. Сначала их напоили. Собаки выжили, это уже хорошо. Подлечим, подкормим, все сделаем", – отметила она.

Неофициальные приюты Елены выглядели как шалаш, а разбросаны они были по всему поселку и на его окраинах. У самой же Елены при этом дома не было – она попрошайничала. Если на корм женщине хватало, то на прививки и стерилизацию средств не было. Женщина любила животных и подбирала их из благих намерений, но теперь страдают местные жители.

"У нас по городу бегают собаки с оторванными цепями. Не знаю, как им удается все это сделать, но это жутко! У нее своеобразный бизнес был. Она нигде не работала, не было жилья своего. Она жила только за счет собак. И от того, что она собирала, собакам оставалась малая толика", – рассказала местная жительница Нина Проконина.

Те животные, что самостоятельно вырвались с цепи, разбежались по городу. Есть среди них и агрессивные, и без помощи службы отлова с ними не справиться. Кроме того, волонтеры не знают, куда девать собак после стерилизации, прививок и реабилитации. Они призывают о помощи и говорят, что псам нужен настоящий дом.