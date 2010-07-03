Бездомная собака спасла восемь человек при пожаре в Подмосковье

Волонтеры спасают бездомную собаку в Подмосковье

Волонтеры в Московской области борются за жизнь бездомной собаки. Дворняга получила сильные ожоги, когда спасала людей из огня в Красноармейске, сообщает телеканал Москва 24.

Пожар вспыхнул в двухэтажном бараке на улице Трудпоселок ночью 29 марта. Собака Марфа разбудила людей лаем. Сквозь дым собака вывела шокированных людей на улицу. После первого "рейса" она вернулась в дом и спасла еще несколько человек, после чего исчезла. Собаку отыскали на пепелище – ей было больно ступать. Лапы оказались сильно обожжены, обгорела спина.

Марфу отвезли к ветеринару. Впереди – долгое восстановление, ей нужны лекарства и медицинский уход. Волонтеры готовы принять любую помощь от неравнодушных.