Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два птенца краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы. В будущем редких птиц планируют передать в другие российские зоопарки.

Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова заявила, что рождение птенцов стало "радостным и важным событием", так как черные аисты, в отличие от белых, известны своей скрытностью и нелюдимостью. В природе они стараются вить гнезда подальше от человека – в укромных лесных зарослях. Несмотря на это столичным орнитологам, по словам Акуловой, "удалось создать комфортные условия содержания для данного вида, подобрать рацион и режим питания".

"Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов", – рассказала директор зоопарка. Она добавила, что пока новым обитателям "нужно немного подрасти и окрепнуть", но уже в конце лета посетители смогут увидеть их рядом с "Домом птиц" на старой территории зоопарка.

В Московском зоопарке пара черных аистов – Лео и Роза – поселилась в 2005 году, но получить от них первое потомство удалось лишь спустя девять лет. В этом году им исполнилось 14 лет. По словам специалистов, если в дикой природе эти птицы живут примерно 18 лет, то в условиях зоопарка – почти вдвое дольше. С 2014 года пара выводит птенцов уже в пятый раз.

Как отметили эксперты, в России численность черного аиста падает, так как сокращается число мест, пригодных для гнездования этих птиц. Сейчас общая численность вида не превышает 500 пар. Черные аисты включены в Красную книгу России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Сотрудники Московского зоопарка вместе с коллегами из других стран участвует в составлении Европейской племенной книги по этому виду.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке появился "кошачий медведь" бинтуронг. Пока редкое животное проходит период адаптации, и доступ к нему имеют только некоторые сотрудники, к которым он привык. Бинтуронг обитает в лесах Бирмы, Индокитая, Малайского архипелага и, в отличие от других видов виверровых, не прыгает по деревьям, а перебирается с ветви на ветвь, используя хвост как опору. Он питается в основном фруктами и другой растительной пищей. Голос "кошачьего медведя" напоминает мяуканье обычной домашней кошки.