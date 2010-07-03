Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Два птенца краснокнижного черного аиста вылупились в Московском зоопарке, сообщает портал мэра и правительства столицы. В будущем редких птиц планируют передать в другие российские зоопарки.
Гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова заявила, что рождение птенцов стало "радостным и важным событием", так как черные аисты, в отличие от белых, известны своей скрытностью и нелюдимостью. В природе они стараются вить гнезда подальше от человека – в укромных лесных зарослях. Несмотря на это столичным орнитологам, по словам Акуловой, "удалось создать комфортные условия содержания для данного вида, подобрать рацион и режим питания".
"Птенцы пока что покрыты пухом, а их вес составляет не более полутора килограммов", – рассказала директор зоопарка. Она добавила, что пока новым обитателям "нужно немного подрасти и окрепнуть", но уже в конце лета посетители смогут увидеть их рядом с "Домом птиц" на старой территории зоопарка.
В Московском зоопарке пара черных аистов – Лео и Роза – поселилась в 2005 году, но получить от них первое потомство удалось лишь спустя девять лет. В этом году им исполнилось 14 лет. По словам специалистов, если в дикой природе эти птицы живут примерно 18 лет, то в условиях зоопарка – почти вдвое дольше. С 2014 года пара выводит птенцов уже в пятый раз.
Как отметили эксперты, в России численность черного аиста падает, так как сокращается число мест, пригодных для гнездования этих птиц. Сейчас общая численность вида не превышает 500 пар. Черные аисты включены в Красную книгу России, Украины, Белоруссии, Казахстана. Сотрудники Московского зоопарка вместе с коллегами из других стран участвует в составлении Европейской племенной книги по этому виду.
Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке появился "кошачий медведь" бинтуронг. Пока редкое животное проходит период адаптации, и доступ к нему имеют только некоторые сотрудники, к которым он привык. Бинтуронг обитает в лесах Бирмы, Индокитая, Малайского архипелага и, в отличие от других видов виверровых, не прыгает по деревьям, а перебирается с ветви на ветвь, используя хвост как опору. Он питается в основном фруктами и другой растительной пищей. Голос "кошачьего медведя" напоминает мяуканье обычной домашней кошки.
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: