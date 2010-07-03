Отловщик косаток и белух из "китовой тюрьмы" заявил о банкротстве

Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться. Об этом заявил ее глава Алексей Решетов, сообщает РИА Новости.
"Мы можем говорить о возможном банкротстве предприятия. Задолженность по счетам за содержание животных, включая кормление и иные действия, исчисляется десятком миллионов рублей. Мы вправе принимать, конечно, решения в отношении наших животных. Единственное, что до момента разрешения каких-либо дел выдача любых разрешительных документов на передачу животных в любые другие культурные организации приостановлена", – сказал Решетов на рассмотрении административного дела в отношении компании "Белый кит" в суде во Владивостоке.
Представитель компании "Белый кит" отметил, что содержание этих млекопитающих обходится примерно в 1 миллион рублей в день.
31 мая Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы". Животных хотели незаконно продать в китайские океанариумы. Они содержатся в бухте Средняя под Находкой как минимум с октября 2018 года. Млекопитающих незаконно выловили для отправки в китайские океанариумы.
Зоозащитники стали называть вольеры для животных "китовой тюрьмой". Возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными и незаконном вылове водных биологических ресурсов. Сообщалось также, что косаток и белух планируют выпустить на волю в июле-августе.
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