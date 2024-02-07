Зоозащитники заявили, что найденная в Подольске болонка находилась в плену

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Зоозащитники из приюта, куда определили найденную в Подольске мальтийскую болонку по кличке Сахарок, заявили, что животное находилось в плену. Об этом сообщает телеканал "360".

"Он не мог двигаться, ходить самостоятельно, потому что одна из передних лап была завалена к телу. Равновесие держать он не мог. Плюс когтей такой длины за пять лет нашей работы я не встречала – это больше трех сантиметров", – сказала директор приюта для маленьких собак Юлия Рыжанушкина.

Если бы животное находилось на свободе, его когти стачивались бы естественным образом, указали зоозащитники. Кроме того, у собаки обнаружили гематомы-пролежни с наросшей шерстью. По словам активистов, крыша над головой у Сахарка была, а вот движения – нет.

Рыжанушкина добавила, что болонка могла находиться в клетке или сарае, где-нибудь в замкнутом месте. Сахарок не был чрезмерно худым, его однозначно кормили, указала директор приюта для животных. Женщина задалась вопросом, кто и зачем держал собаку в плену.

"Много людей с психическими отклонениями, мы с ними часто встречаемся, к сожалению. Они считают себя спасателями, собирая сумасшедшее количество собак и удерживая их в своих крохотных квартирах или домах. Животные там без ухода, без условий", – отметила активистка.

В качестве еще одной версии Рыжанушкина назвала племенное рабство. Цена за щенка мальтийской болонки начинается от 25 тысяч рублей. По ее словам, нелегальные разведенцы часто пренебрегают здоровьем и комфортом животных ради своей выгоды.

О том, что потерявшуюся собаку нашли в Подмосковье, стало известно 5 февраля. Как уточнил зоозащитник Игорь Айрапетян, болонка пропала в августе 2022 года, ее обнаружил домашний алабай в яме возле ворот одного СНТ. По его словам, активисты брили собаку больше трех часов, она была вся в колтунах. Состояние животного он оценил как средней тяжести, "со всеми перспективами на позитивный исход".

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