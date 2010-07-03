Иконописца из Зеленограда обвиняют в расстреле собаки

08:52
08:52
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Собаку обстреляли стрелами в Зеленограде
В одном из частных секторов Зеленограда из лука или арбалета обстреляли собаку, сообщает телеканал Москва 24. Хозяйка питомца винит в случившемся своего соседа. Она считает, что пес якобы мешал мужчине заниматься творчеством.
Собака по кличке Дина выжила, но получила множество травм. В нее выпустили несколько стрел.
"На данный момент нам прописали и обезболивающие, и антибиотики, и кучу всяких препаратов ", – рассказала телеканалу Москва 24 хозяйка собаки Мария Яценко.
Женщина восстанавливает хронику событий: пес убежал в заросли, а оттуда через некоторое время уже с визгами прибежал назад. Вторая стрела прилетела из-под забора. Все это произошло на глазах ребенка. Кто стрелял – хозяева собаки не видели, но уверены, что это владелец соседнего участка. Тот не скрывает: собака действительно забегала к нему и перегрызла кур.
Как оказалось, хозяином истребленного поголовья является известный иконописец. Куриц он разводил, чтобы желтками яиц разводить специальные краски.
"Сын, собираясь в школу, увидел собаку, пытался отогнать, но она агрессивно жрала кур. Сын скрылся в будке, сидел и просил помощи. Я выбежал, бросил палку в собаку и она убежала", – рассказал телеканалу свою версию событий художник Игорь Дрождин.
Мастер иконописного дела указал на то, что визжать собака начала через полчаса после того, как он прогнал ее с участка. Это доказывает, что вред животному причинил кто-то другой.
"Я услышал крики, пошел к ним, постучали в забор и потребовали ответа", – отметил Дрождин.
Встречу у ворот обе стороны конфликта описывают примерно одинаково: обменялись несколькими фразами, разошлись. Некоторые жители поселка открыто винят иконописца в жестокости, а кто-то почти по-библейски призывает не судить ближнего. В обстоятельствах конфликта предстоит разобраться сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве мужчина с ножом напал на бездомную собаку. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина сначала ходит вокруг пса, а затем бьет его ножом в бок под сердце. Местные жители уже опознали нападавшего, он работает таксистом. Отмечается, что у него самого есть собака, которую ранее покусал тот самый бездомный пес.
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